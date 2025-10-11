Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Этот автомобиль получит первый в мире надувной спойлер: как это будет выглядеть?

Tesla запатентовала надувной спойлер для Cybertruck с изменяемой формой

Компания Tesla получила патент на уникальный надувной спойлер для своего электрического грузовика Cybertruck.

Все новости о событии
Каждый третий водитель переходит на «экономтопливо»

Этот спойлер способен изменять свою форму в зависимости от скорости автомобиля: он раздувается во время движения для улучшения аэродинамических характеристик и складывается в компактное состояние при остановке или медленной езде.

Управление спойлером осуществляется с помощью встроенных датчиков и автоматизированной системы, которая активирует процесс надувания или сдувания в зависимости от условий движения.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Основная цель данного спойлера – уменьшение аэродинамического сопротивления на высоких скоростях, что может привести к увеличению запаса хода электромобиля и улучшению его устойчивости на дороге.

Надувной спойлер для Tesla Cybertruck
Надувной спойлер для Tesla Cybertruck

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, данная инновация способствует оптимальному распределению воздушных потоков, что снижает уровень турбулентности и шум. Запатентованная конструкция отличается от традиционных жестких спойлеров своей компактностью и способностью адаптироваться к различным режимам езды, делая ее многообещающим решением для будущих моделей Tesla и других электрических автомобилей, ориентированных на улучшение аэродинамики.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  interestingengineering
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 161
11.10.2025 
Фото:Tesla
Поделиться:
Оцените материал:
0