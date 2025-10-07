Раритет гаражного хранения: «семерка» (ВАЗ-2107) с пробегом всего 6,6 тыс. км

ВАЗ-2107 2010 года с пробегом всего 6600 км продают в РФ за 575 000 рублей

Представьте себе машину, которая практически не знала дорог. Именно такой является эта «семерка» черного цвета, выпущенная в 2010 году.

Пробег ВАЗ-2107 составляет всего 6600 километров, что делает его по-настоящему редким экземпляром. Автомобиль хранился в гараже, благодаря чему на нем полностью отсутствуют следы эксплуатации, коррозия и любые повреждения. Даже резина и запаска остались родными, с завода.

Этот заднеприводный седан оснащен инжекторным двигателем объемом 1,6 литра, который выдает 75 л.с. и сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

За возможность стать владельцем раритета продавец просит 575 000 рублей.