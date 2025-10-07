Новая реформа ОСАГО: если денег на ремонт не хватило, страховщиков заставят доплатить

Государство хочет сделать выплаты по полисам ОСАГО более справедливыми

В Госдуме запустили процесс очередного преобразования системы ОСАГО, к которому подключились ключевые игроки: от ЦБ и Минфина до автосервисов и Верховного суда.

Главное нововведение для автовладельцев – возможность получить дополнительную выплату, если первоначальной суммы от страховщика не хватило на ремонт из-за скрытых повреждений или износа деталей.

Сейчас водитель стоит перед выбором: ремонт по направлению страховой или единовременная выплата. Предлагаемые поправки усложняют денежный путь, делая его двухэтапным, что, по мнению экспертов, может подтолкнуть граждан к услугам агрессивных автоюристов, которые выкупают права на суды со страховыми компаниями. В парламенте уже задумались о законодательном обуздании таких посредников.

Российский союз автостраховщиков поддерживает идею, отмечая, что «натуральный» ремонт сегодня практически не работает – им пользуются лишь 6% клиентов из-за хронических проблем с запчастями, сроками и отказами сервисов.

Корень проблемы, как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, кроется в системе расчета выплат. Их размер устанавливается по справочнику Российского союза автостраховщиков, где цены на запчасти могут быть в два-три раза ниже рыночных. Именно поэтому многие водители просто не хотят связываться с системой ОСАГО, предпочитая ездить без полиса, а другие вынужденно обращаются к автоюристам, чтобы хоть как-то компенсировать ущерб.

Однако внутри ведомств нет единства. Минфин выступает за то, чтобы выплачивать всю сумму сразу, без учета износа, но ЦБ предупреждает, что это мгновенно взвинтит тарифы на автогражданку на 40%.

При этом представитель Верховного суда отметил, что страховщики так и не научились добросовестно работать с ремонтом, что и породило в свое время волну судов и активность юристов-посредников.