Автобус полностью сгорел в начале рабочего дня (видео)

Самарским пожарным пришлось тушить следовавший на маршрут автобус

Начало недели в Самаре ознаменовалось неприятным дорожным инцидентом – в понедельник 6 октября на одной из улиц вспыхнул автобус.

Это произошло недалеко от памятника штурмовику Ил-2 на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова – место в Самаре довольно известное и людное. Но, как сообщила пресс-служба МЧС России, все случилось утром, и автобус только следовал на маршрут – по счастью, пассажиров в нем еще не было. На момент возгорания внутри машины находились водитель и кондуктор.

Им удалось вовремя заметить опасность и эвакуироваться. Сообщается также, что прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Однако, судя по опубликованным кадрам, от автобуса мало что осталось – он выгорел практически полностью. Причины инцидента пока не раскрываются.