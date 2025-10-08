#
Конкурент ГАЗели едет в РФ — известны объемы продаж

Бренд Normax намерен продавать в России несколько тысяч фургонов ежегодно

Годовой объем продаж коммерческих автомобилей прокси-марки Normax составит 2-3 тысячи единиц в год.

Об этом сообщает источник со ссылкой на одного из учредителей компании «Нормакс Авто» Антона Исаева. По его словам, машины Normax станут сбалансированным решением между недорогими отечественными машинами и европейскими «параллельными» иномарками, которые значительно дороже, их сложно привезти и обслуживать. Техника Normax выступает в среднем ценовом сегменте, будет комфортной и адаптированной для РФ, отметил Исаев.

Дебютной моделью будет цельнометаллический фургон на базе китайского Dongfeng K33 грузоподъемностью 910 кг с двухлитровым турбодизелем (143 л.с.) и шестиступенчатой механикой. На начальном этапе планируется две модификации этой модели.

В дальнейшем планируется расширение линейки Normax за счет введения грузопассажирских и пассажирских версий, а также «голого» шасси для подготовки модификаций с различными надстройками. Пока речь только о ввозе машин Normax из-за границы, но в перспективе предусматривается и локализация производства в России, заявил Антон Исаев.

Напомним, 28 октября в Москве открывается форум «CarXL – 2025», где можно будет взглянуть на эти автомобили вживую.

Источник:  АвтоБизнесРевю
Иннокентий Кишкурно
08.10.2025 
