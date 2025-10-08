Пятерка моделей-фаворитов, которые чаще всего везут из Китая

Импорт авто с пробегом из Китая продолжает активно расти – что везут

Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию демонстрирует уверенный и стабильный рост, формируя важную тенденцию на рынке.

Так, по данным гендиректора агентства «Автостат» Сергея Целикова, только за сентябрь в Россию было ввезено 9,9 тыс. легковых машин с пробегом из Китая.

Этот показатель не только на четверть превысил результат предыдущего месяца, составивший 7,85 тысячи единиц, но и оказался в четыре раза выше, чем годом ранее, в сентябре 2024 года, когда было ввезено 2,45 тыс. автомобилей. На Китай в отчетном периоде пришлась значительная доля – каждый пятый или 20,4% от общего объема ввезенных в страну автомобилей с пробегом.

Среди всего многообразия ввозимых машин прослеживаются четкие предпочтения российских потребителей. Лидером по популярности является марка Toyota, машин этой марки было поставлено 1793 единицы.

Немного уступает ей Honda, занявшая вторую строчку с результатом в 1389 автомобилей, Замыкает тройку лидеров Volkswagen с 1372 импортированными машинами.

Помимо них, в десятку наиболее востребованных брендов стабильно входят такие производители, как BMW, Audi, Hyundai, а также китайские Changan, Geely, Kia и Haval.

Что касается конкретных моделей, то здесь выделяется пятерка фаворитов: Toyota Corolla (471 шт.), Toyota RAV4 (428 шт.), Honda Breeze (295 шт.), BMW X3 (285 шт.) и Honda CR-V (274 шт.).