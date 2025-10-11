Робот-полицейский заступил на службу: подробности о беспилотном патрульном авто

#
Компания Policing Lab и офис шерифа округа Майами-Дейд продемонстрировали беспилотный патрульный автомобиль Police Unmanned Ground Patrol Partner, известный под названием PUG.

Этот транспорт считается первым беспилотным патрульным автомобилем в стране. Хотя о самом автомобиле представлено мало информации, известно, что он основан на популярной модели Ford Police Interceptor Utility и использует технологию автономного вождения от Perrone Robotics.

Автомобиль предназначен для патрулирования криминогенных районов, где он играет роль видимого сдерживающего фактора.

Беспилотный патрульный автомобиль PUG
Беспилотный патрульный автомобиль PUG
PUG является мобильным средством наблюдения и оснащен множеством камер и тепловизором. Также в его комплект входят считыватель номерных знаков и специальная установка для запуска дронов, что позволяет получать информацию в режиме реального времени. Беспилотник может помочь в поиске угнанных автомобилей и обеспечивать вызов наряда для реакции на происшествия.

Пилотный проект будет действовать в течение года, и результаты сфокусируют на таких факторах, как скорость реагирования, эффективность сдерживания преступности, безопасность сотрудников полиции и укрепление доверия общества к правоохранительным органам.

Источник:  Carscoops
11.10.2025 
