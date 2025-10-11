Робот-полицейский заступил на службу: подробности о беспилотном патрульном авто

Policing Lab представила первый в США беспилотный патрульный автомобиль PUG

Компания Policing Lab и офис шерифа округа Майами-Дейд продемонстрировали беспилотный патрульный автомобиль Police Unmanned Ground Patrol Partner, известный под названием PUG.

Этот транспорт считается первым беспилотным патрульным автомобилем в стране. Хотя о самом автомобиле представлено мало информации, известно, что он основан на популярной модели Ford Police Interceptor Utility и использует технологию автономного вождения от Perrone Robotics.

Автомобиль предназначен для патрулирования криминогенных районов, где он играет роль видимого сдерживающего фактора.

Беспилотный патрульный автомобиль PUG

PUG является мобильным средством наблюдения и оснащен множеством камер и тепловизором. Также в его комплект входят считыватель номерных знаков и специальная установка для запуска дронов, что позволяет получать информацию в режиме реального времени. Беспилотник может помочь в поиске угнанных автомобилей и обеспечивать вызов наряда для реакции на происшествия.

Пилотный проект будет действовать в течение года, и результаты сфокусируют на таких факторах, как скорость реагирования, эффективность сдерживания преступности, безопасность сотрудников полиции и укрепление доверия общества к правоохранительным органам.