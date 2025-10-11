#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Огромный запас хода и палатка на крыше — идеальная машина для вылазок на природу

Ford представил в Китае новый Bronco с выдвижной палаткой, в двух версиях

Новый Ford Bronco, презентованный в Китае, оснащен выдвижной палаткой, а также сиденьями с электрическим механизмом складывания и полноразмерным надувным матрасом.

Ford Bronco
Ford Bronco

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Автомобиль доступен для предварительного заказа в электрической версии (EV) и в версии с увеличенным запасом хода (EREV). За предоплату в размере около 140 долларов покупатели получают комплект One-Touch Roof Camping Package, который стоит 1685 долларов. В данную комплектацию входят подъемная крыша, сиденья, которые автоматически складываются, и электропривод для крыши, активирующийся нажатием на экран.

Также в комплектацию входит походная кухня с откидным столом, магнитной планкой для ножей, подстаканниками и встроенной открывалкой для бутылок.

Ford Bronco
Ford Bronco

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как и большинство электромобилей этого класса в Китае, внедорожник оснащен лидаром и системой помощи водителю, известной как Ford Fuyu, разработанной специально для данного рынка.

Интерьер Ford Bronco
Интерьер Ford Bronco

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Электромобиль работает на двух электродвигателях мощностью 332 кВт (130 кВт спереди и 202 кВт сзади) и имеет аккумулятор BYD LFP емкостью 105,4 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 650 км по циклу CLTC. Вариант EREV сочетает 1,5-литровый турбомотор с двумя электродвигателями мощностью 310 кВт и батареей на 43,7 кВт·ч, давая возможность проехать 220 км на электроэнергии и 1220 км с полным баком.

Размеры автомобиля составляют 5025х1960х1815 мм, колесная база – 2950 мм, а снаряженная масса варьируется от 2510 до 2630 кг. Прогнозы по старту продаж в Китае указывают на конец 2025 года, однако цена пока не раскрыта.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 1490
11.10.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
+1