Огромный запас хода и палатка на крыше — идеальная машина для вылазок на природу

Ford представил в Китае новый Bronco с выдвижной палаткой, в двух версиях

Новый Ford Bronco, презентованный в Китае, оснащен выдвижной палаткой, а также сиденьями с электрическим механизмом складывания и полноразмерным надувным матрасом.

Ford Bronco

Автомобиль доступен для предварительного заказа в электрической версии (EV) и в версии с увеличенным запасом хода (EREV). За предоплату в размере около 140 долларов покупатели получают комплект One-Touch Roof Camping Package, который стоит 1685 долларов. В данную комплектацию входят подъемная крыша, сиденья, которые автоматически складываются, и электропривод для крыши, активирующийся нажатием на экран.

Также в комплектацию входит походная кухня с откидным столом, магнитной планкой для ножей, подстаканниками и встроенной открывалкой для бутылок.

Ford Bronco

Как и большинство электромобилей этого класса в Китае, внедорожник оснащен лидаром и системой помощи водителю, известной как Ford Fuyu, разработанной специально для данного рынка.

Интерьер Ford Bronco

Электромобиль работает на двух электродвигателях мощностью 332 кВт (130 кВт спереди и 202 кВт сзади) и имеет аккумулятор BYD LFP емкостью 105,4 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 650 км по циклу CLTC. Вариант EREV сочетает 1,5-литровый турбомотор с двумя электродвигателями мощностью 310 кВт и батареей на 43,7 кВт·ч, давая возможность проехать 220 км на электроэнергии и 1220 км с полным баком.

Размеры автомобиля составляют 5025х1960х1815 мм, колесная база – 2950 мм, а снаряженная масса варьируется от 2510 до 2630 кг. Прогнозы по старту продаж в Китае указывают на конец 2025 года, однако цена пока не раскрыта.