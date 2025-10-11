#
Полный привод, дизель, блокировки — эталонный японский рамник за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Mitsubishi Pajero Sport с пробегом

На рынке не так уж много достойных внедорожников, на которых не страшно съехать с асфальта.

Эксперт Сергей Зиновьев в ходе анализа рынка выяснил, что есть, и немало. Однако выбирать стоит тщательно. Помимо пробега стоит обратить внимание на конкретную модификацию, на удачные связки агрегатов. Остановимся подробнее на ярком представителе японских рамных внедорожников – Mitsubishi Pajero Sport.

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В родстве с пикапом L200. Подключаемый полный привод с понижающей передачей, опция – блокировка заднего межколесного дифференциала.

Второе поколение продавали до 2015 года. Сборка – Калуга или Таиланд. Почти половина машин на вторичке не дороже 1,5 млн рублей. Но с пробегами менее 150 тысяч км почти нет, в основном – за 200 тысяч.

Подавляющее большинство – с дизелем 4D56 2.5 (178 л. с.). По конструкции и набору болячек схож с тем, что у Ховера: тот же двухременный привод с балансирными валами, те же течи, перегревы и пробои прокладки. Очень затратный в обслуживании. А более спокойный дизель 3.2 (163 л. с.) ставили только до 2008 года.

Машины с бензиновым мотором V6 3.0 (222 л. с.) ценятся дороже. Он очень прожорлив, ярких болячек не имеет, приемлет АИ92, ресурс 300 тысяч км. Следить надо за состоянием маслонасоса падение давления приводит к клину.

Интерьер Mitsubishi Pajero Sport

Сочетается с автоматом V5A51. Он превосходен по надежности и ресурсу, но только на асфальте. А под высокими нагрузками перегревается. Дизель с МКП в буераках уместнее.

Подвеска отличная, общая надежность до 200 тысяч км – японская. Не лучшим образом Pajero Sport противостоит коррозии. Оснащен скудновато. Слабоват рулевой механизм, пластик салона жесткий и скрипучий.

  • С остальными достойными внедорожниками с пробегом из подборки можете ознакомиться в нашем материале.
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 51349
11.10.2025 
Фото:Mitsubishi
