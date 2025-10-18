#
Функции по подписке: что в вашем авто пытаются сделать платной ежемесячной услугой?

Современные автобренды открыли новый источник дохода – платные подписки на опции

Владельцы новых автомобилей все чаще сталкиваются с необычным явлением: знакомые функции оказываются отключены.

Чтобы их разблокировать, производитель предлагает оформить подписку.

Таким образом, современные автобренды, преимущественно западные, открыли для себя новый источник дохода, переводя базовые функции в разряд ежемесячных услуг. Теперь за привычные функции, которые раньше были «вшиты» в машину при покупке, владельцам предлагается регулярно платить.

К таким услугам относится дистанционный пуск двигателя или открытие дверей через приложение, обновление навигационных карт и даже использование ассистента парковки.

За дополнительную плату автомобиль может получить новые возможности: например, автоматически сообщать о ДТП в сервисный центр, помогать отследить его при угоне или включать анимированную подсветку.

Чтобы найти свою машину на темной парковке, владельцу по подписке доступны специальные световые и звуковые сигналы.

Насколько во всем этом заинтересованы автовладельцы, пока неясно, но тенденция понятна – сам автомобиль становится лишь началом расходов, открывая путь к целому списку ежемесячных платежей за его полную функциональность.

Источник:  ПРАЙМ
