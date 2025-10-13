#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Рамный внедорожник российской сборки впервые подорожал: известны цены

Внедорожник BAIC BJ60 подорожал в России на 200 тысяч рублей

В России впервые зафиксировано подорожание полноразмерного внедорожника BAIC BJ60, цена которого была объявлена в конце августа.

Стоимость единственной имеющейся в продаже комплектации увеличилась на 200 тысяч рублей (+3,8%) и теперь составляет 5 500 000 рублей.

С января текущего года BAIC BJ60 изготавливается на заводе «Автотор» в Калининграде.

Этот «рамник» предлагается в единственной комплектации Exclusive и оснащен 2,0-литровым турбодизелем, развивающим мощность 163 л.с. (400 Нм). Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и гибридной системой по технологии «мягкого гибрида».

BAIC BJ60
BAIC BJ60

В BJ60 двигателю внутреннего сгорания помогает 10-киловаттный электромотор, который функционирует как стартер и облегчает запуск двигателя. В компании BAIC отмечают, что такая система способствует более плавному началу движения, эффективному ускорению и дополнительной экономии топлива.

Интерьер BAIC BJ60
Интерьер BAIC BJ60

Система полного привода основана на принципе Part-Time и включает понижающую передачу, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов. Подвеска у автомобиля полностью независимая: спереди установлены стойки типа McPherson, а сзади – многорычажная схема.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:BAIC
Количество просмотров 561
13.10.2025 
Фото:BAIC
