24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Знаменитый Lexus LS превратится в шестиколесный минивэн: подробности о концепте

Lexus анонсировал новый внедорожный шестиколесный минивэн на базе модели LM

Компания Lexus готовит нечто необычное для Токийского автосалона, который откроется 29 октября.

Они преобразуют свой популярный седан LS в шестиколесный минивэн, который будет выполнен в стиле Lexus LM, люксовой версии Toyota Alphard.

Акио Тойода анонсировал значительное обновление легендарного Lexus LS в прямом эфире. По его словам, новый LS должен стать независимой вехой в истории Lexus и не будет копировать других производителей. Автомобиль разрабатывается на базе LM, акцентируя внимание на пространстве, комфорте и футуристическом дизайне.

Концепт Lexus LS
Интересен тот факт, что дизайн нового LS черпает вдохновение из лунного ровера, он даже получил букву S в названии, которая теперь расшифровывается как Space – «космос».

Концепт Lexus LS
Это также объясняет необычную шестиколесную конструкцию. На данный момент производитель не предоставляет подробностей о силовой установке, но Тойода подчеркнул, что новый LS станет символом перехода Lexus на новый уровень, от премиум-класса к более современным и технологичным задачам.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
18.10.2025 
Фото:ITHome
