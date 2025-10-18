Знаменитый Lexus LS превратится в шестиколесный минивэн: подробности о концепте

Lexus анонсировал новый внедорожный шестиколесный минивэн на базе модели LM

Компания Lexus готовит нечто необычное для Токийского автосалона, который откроется 29 октября.

Они преобразуют свой популярный седан LS в шестиколесный минивэн, который будет выполнен в стиле Lexus LM, люксовой версии Toyota Alphard.

Акио Тойода анонсировал значительное обновление легендарного Lexus LS в прямом эфире. По его словам, новый LS должен стать независимой вехой в истории Lexus и не будет копировать других производителей. Автомобиль разрабатывается на базе LM, акцентируя внимание на пространстве, комфорте и футуристическом дизайне.

Концепт Lexus LS

Интересен тот факт, что дизайн нового LS черпает вдохновение из лунного ровера, он даже получил букву S в названии, которая теперь расшифровывается как Space – «космос».

Концепт Lexus LS

Это также объясняет необычную шестиколесную конструкцию. На данный момент производитель не предоставляет подробностей о силовой установке, но Тойода подчеркнул, что новый LS станет символом перехода Lexus на новый уровень, от премиум-класса к более современным и технологичным задачам.