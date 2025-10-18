#
Новый, отлично оснащенный седан проходит сертификацию для российского рынка

В России стартовала сертификация люксового гибридного седана Hongqi L1

Седан Hongqi L1, представляющий собой полноразмерный люксовый автомобиль, начал процесс сертификации в России. Ожидается, что продажи этой модели начнутся до конца 2025 года.

В Китае данная модель известна под названием Guoya. Ее размеры составляют 5353 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1511 мм в высоту, при этом колесная база равна 3260 мм. Автомобиль доступен как в 4-местной, так и в 5-местной компоновке, а также предлагает выбор из 19- и 20-дюймовых дисков.

Покупатели могут выбрать между гибридными версиями с 3,0- или 4,0-литровыми моторами, которые развивают мощность в 380 или 490 л.с. Оба мотора работают в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и тройными литиевыми аккумуляторами.

Hongqi L1
Hongqi L1
Фары седана оснащены технологией DLP (цифровая обработка света), что обеспечивает отличное освещение дороги и четкое отображение символов. Они могут подсвечивать пешеходов и затемнять дорожные знаки, чтобы устранить блики.

Интерьер Hongqi L1
Интерьер Hongqi L1

В Китае цена на Hongqi Guoya колеблется от 1,4 до 1,86 млн юаней (примерно 16–21 млн рублей). За первые восемь месяцев 2025 года был продан 181 экземпляр этой модели. Производитель позиционирует седан как конкурента в сегменте премиум-класса, где он будет соперничать с такими брендами, как Bentley и Mercedes-Maybach.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:Hongqi
18.10.2025 
Фото:Hongqi
