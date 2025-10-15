Почти новую Волгу предлагают по цене новой Гранты

Продается Volga Siber 2010 года с пробегом 8800 км за 1 180 000 рублей

Появился редкий шанс стать владельцем капсулы времени – автомобиля Volga Siber 2010 года выпуска с минимальным пробегом всего в 8800 км.

Весь свой срок седан провел в одной семье, выезжая из гаража лишь изредка, чтобы не застаиваться.

Автомобиль сохранился в безупречном состоянии: кузов не бит и не крашен, а в салоне до сих пор пахнет новой машиной. Владелец доукомплектовал его магнитолой от Chrysler, парктроником и бортовым компьютером, при этом родные детали тоже сохранились.

Есть свежий комплект летней резины на литых дисках (2024 г. в.), также недавно заменен аккумулятор и полностью обновлены технические жидкости, в том числе в АКП.

Этот простой и надежный американский седан с «чугунным мотором и классическим автоматом» предлагается за 1 180 000 рублей. Для сравнения, за новую Гранту в топовой комплектации Life с мотором 1.6 л (106 л.с. и 5МТ просят 1 197 000 рублей, но есть версии и дешевле.

Volga Siber – российский седан бизнес-класса, выпускавшийся на заводе ГАЗ с 2008 по 2010 год. Автомобиль был лицензионной копией американского Chrysler Sebring, для производства которого были куплены готовые технологии и оснастка.

Несмотря на задачу создать современный и комфортабельный автомобиль, проект оказался коммерчески неуспешным. Основными причинами стали высокая цена и неудачный момент выхода на рынок - во время финансового кризиса 2008 года.

Общий тираж составил около 8-9 тысяч единиц при гораздо более амбициозных планах. Эта модель стала последней легковой разработкой ГАЗа в данном сегменте.