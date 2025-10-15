Москвич на базе китайского кроссовера MG HS — известны подробности

Новый российский кроссовер Москвич M70 готовится встать на конвейер

На московском заводе «Москвич», выпускающем автомобили на базе технологий китайского JAC, идет подготовка к производству нового кроссовера M70.

Как сообщают «Ведомости», модель создается в сотрудничестве с китайским автогигантом SAIC и (вероятно) будет представлять собой адаптированную версию популярного кроссовера MG HS второго поколения. Запуск крупноузловой сборки запланирован на декабрь этого года.

Переговоры с дилерскими сетями уже ведутся. Например, холдинг «Рольф» выиграл тендер на продажу новой модели и готовит для этого отдельные площадки. Первые серийные автомобили поступят к российским дилерам в начале 2026 года.

Новый Москвич M70 уже прошел все необходимые сертификации, что официально разрешает его продажи в России. Ожидается, что среднеразмерный кроссовер унаследует характеристики своего китайского донора: просторный салон и мощные двигатели объемом 1,5 (172 л.с.) или 2,0 литра (231 л.с.).

Кроссовер MG HS

Производство автомобилей MG сейчас ведется на заводе в Шанхае. Сам бренд MG (Morris Garage) имеет английские корни и в середине прошлого века входил в ту же корпорацию, что и известная марка Rover. В середине 2000-х годов SAIC приобрела марку MG.

Интересная особенность исходного MG HS в том, что он ориентирован исключительно на экспорт – в Поднебесной модель не продается.