#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Москвич на базе китайского кроссовера MG HS — известны подробности

Новый российский кроссовер Москвич M70 готовится встать на конвейер

На московском заводе «Москвич», выпускающем автомобили на базе технологий китайского JAC, идет подготовка к производству нового кроссовера M70.

Рекомендуем
Надежная защита от угона своими руками — экспертиза «За рулем»

Как сообщают «Ведомости», модель создается в сотрудничестве с китайским автогигантом SAIC и (вероятно) будет представлять собой адаптированную версию популярного кроссовера MG HS второго поколения. Запуск крупноузловой сборки запланирован на декабрь этого года.

Переговоры с дилерскими сетями уже ведутся. Например, холдинг «Рольф» выиграл тендер на продажу новой модели и готовит для этого отдельные площадки. Первые серийные автомобили поступят к российским дилерам в начале 2026 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новый Москвич M70 уже прошел все необходимые сертификации, что официально разрешает его продажи в России. Ожидается, что среднеразмерный кроссовер унаследует характеристики своего китайского донора: просторный салон и мощные двигатели объемом 1,5 (172 л.с.) или 2,0 литра (231 л.с.).

Кроссовер MG HS
Кроссовер MG HS

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Производство автомобилей MG сейчас ведется на заводе в Шанхае. Сам бренд MG (Morris Garage) имеет английские корни и в середине прошлого века входил в ту же корпорацию, что и известная марка Rover. В середине 2000-х годов SAIC приобрела марку MG.

Интересная особенность исходного MG HS в том, что он ориентирован исключительно на экспорт – в Поднебесной модель не продается.

Источник:  «Ведомости»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:SAIC
Количество просмотров 335
15.10.2025 
Фото:SAIC
Поделиться:
Оцените материал:
0