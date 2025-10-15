Названы главные хиты продаж среди китайских кроссоверов до 2 млн рублей
Несмотря на растущие цены и сокращение скидок, сегмент кроссоверов-иномарок до двух миллионов рублей очень популярен и удерживает заметную долю рынка, отмечается в исследовании Газпромбанк Автолизинга.
Абсолютным чемпионом стал Belgee X50, который за три квартала нашел 26,3 тысячи покупателей. Его секрет успеха – рекордно низкая цена от 1,74 млн рублей.
Вслед за лидером расположились Haval M6 и Chery Tiggo 4, которые разошлись тиражами в 21,2 и 16,8 тысячи автомобилей соответственно. На четвертой строчке закрепился суббренд Chery – Jetour с моделью Dashing (14,2 тыс. покупателей), чьи продажи взлетели на 26% после снижения цен.
Однако не всем игрокам так везет: Changan CS35 (10,5 тысячи сделок, -36%) переживает спад из-за перехода на более дорогое новое поколение, а некоторые модели, как Jetour X50 (1,3 тысячи сделок), и вовсе могут покинуть рынок.
Во второй половине рейтинга расположились кроссоверы, которые производятся на мощностях «Автотора». Модели Kaiyi X3, SWM G01F и G05Pro, несмотря на привлекательный ценник от 1,68 до 1,9 миллиона рублей, пока не могут на равных конкурировать с лидерами сегмента. Ярким исключением стал лишь Kaiyi X3, который показал впечатляющий рост продаж на 226%, достигнув 3,7 тысячи сделок.
Кроссовер Livan X3 Pro, несмотря на доступный ценник от 1,67 млн рублей, столкнулся с резким падением спроса: за год его покупательская аудитория сократилась на две трети, а количество продаж составило всего 642 единицы (-65%).
Запасы машин 2024 года еще позволяют держать сегмент на плаву, отмечает Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг. Но будущее бюджетных «китайцев» туманно. Их постепенно начинают замещать кроссоверы российской сборки, а это значит, что золотое время недорогих иномарок подходит к концу.
|
|
Модель автомобиля
|
Продажи за 3 кв. 2025 г, шт.
|
Продажи за 3 кв. 2024 г, шт.
|
Динамика, %
|
Рекомендованная (минимальная с учетом скидок) цена, млн рублей
|
1
|
Belgee X50
|
26 342
|
24 304
|
+ 8%
|
1,94 (1,74)
|
2
|
Haval M6
|
21 203
|
28 121
|
- 25%
|
1,98 (1,68)
|
3
|
Chery Tiggо 4
|
16 809
|
38 168
|
- 56%
|
1,98 (1,72)
|
4
|
Jetour Dashing
|
14 242
|
11 312
|
+ 26%
|
1,94 (1,79)
|
5
|
Changan CS35
|
10 491
|
16 363
|
- 36%
|
1,93 (1,82)
|
6
|
Kaiyi X3
|
3 724
|
1 108
|
+ 226%
|
1,68 (1,32)
|
7
|
SWM G01F
|
2 097
|
996
|
+ 111%
|
1,89 (1,58)
|
8
|
SWM G05 Pro
|
1 933
|
158
|
+ 1 529%
|
1,86 (1,38)
|
9
|
Jetour X50
|
1 308
|
-
|
-
|
1,99 (1,74)
|
10
|
Livan X3 Pro
|
642
|
1 839
|
- 65%
|
1,9 (1,67)