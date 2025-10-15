Названы главные хиты продаж среди китайских кроссоверов до 2 млн рублей

Эксперт Корнев предупреждает: эра доступных SUV подходит к концу

Несмотря на растущие цены и сокращение скидок, сегмент кроссоверов-иномарок до двух миллионов рублей очень популярен и удерживает заметную долю рынка, отмечается в исследовании Газпромбанк Автолизинга.

Абсолютным чемпионом стал Belgee X50, который за три квартала нашел 26,3 тысячи покупателей. Его секрет успеха – рекордно низкая цена от 1,74 млн рублей.

Вслед за лидером расположились Haval M6 и Chery Tiggo 4, которые разошлись тиражами в 21,2 и 16,8 тысячи автомобилей соответственно. На четвертой строчке закрепился суббренд Chery – Jetour с моделью Dashing (14,2 тыс. покупателей), чьи продажи взлетели на 26% после снижения цен.

Однако не всем игрокам так везет: Changan CS35 (10,5 тысячи сделок, -36%) переживает спад из-за перехода на более дорогое новое поколение, а некоторые модели, как Jetour X50 (1,3 тысячи сделок), и вовсе могут покинуть рынок.

Во второй половине рейтинга расположились кроссоверы, которые производятся на мощностях «Автотора». Модели Kaiyi X3, SWM G01F и G05Pro, несмотря на привлекательный ценник от 1,68 до 1,9 миллиона рублей, пока не могут на равных конкурировать с лидерами сегмента. Ярким исключением стал лишь Kaiyi X3, который показал впечатляющий рост продаж на 226%, достигнув 3,7 тысячи сделок.

Кроссовер Livan X3 Pro, несмотря на доступный ценник от 1,67 млн рублей, столкнулся с резким падением спроса: за год его покупательская аудитория сократилась на две трети, а количество продаж составило всего 642 единицы (-65%).

Запасы машин 2024 года еще позволяют держать сегмент на плаву, отмечает Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг. Но будущее бюджетных «китайцев» туманно. Их постепенно начинают замещать кроссоверы российской сборки, а это значит, что золотое время недорогих иномарок подходит к концу.

