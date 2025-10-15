#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Названы главные хиты продаж среди китайских кроссоверов до 2 млн рублей

Эксперт Корнев предупреждает: эра доступных SUV подходит к концу

Несмотря на растущие цены и сокращение скидок, сегмент кроссоверов-иномарок до двух миллионов рублей очень популярен и удерживает заметную долю рынка, отмечается в исследовании Газпромбанк Автолизинга.

Абсолютным чемпионом стал Belgee X50, который за три квартала нашел 26,3 тысячи покупателей. Его секрет успеха – рекордно низкая цена от 1,74 млн рублей.

Рекомендуем
Надежная защита от угона своими руками — экспертиза «За рулем»

Вслед за лидером расположились Haval M6 и Chery Tiggo 4, которые разошлись тиражами в 21,2 и 16,8 тысячи автомобилей соответственно. На четвертой строчке закрепился суббренд Chery – Jetour с моделью Dashing (14,2 тыс. покупателей), чьи продажи взлетели на 26% после снижения цен.

Однако не всем игрокам так везет: Changan CS35 (10,5 тысячи сделок, -36%) переживает спад из-за перехода на более дорогое новое поколение, а некоторые модели, как Jetour X50 (1,3 тысячи сделок), и вовсе могут покинуть рынок.

Во второй половине рейтинга расположились кроссоверы, которые производятся на мощностях «Автотора». Модели Kaiyi X3, SWM G01F и G05Pro, несмотря на привлекательный ценник от 1,68 до 1,9 миллиона рублей, пока не могут на равных конкурировать с лидерами сегмента. Ярким исключением стал лишь Kaiyi X3, который показал впечатляющий рост продаж на 226%, достигнув 3,7 тысячи сделок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроссовер Livan X3 Pro, несмотря на доступный ценник от 1,67 млн рублей, столкнулся с резким падением спроса: за год его покупательская аудитория сократилась на две трети, а количество продаж составило всего 642 единицы (-65%).

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Запасы машин 2024 года еще позволяют держать сегмент на плаву, отмечает Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг. Но будущее бюджетных «китайцев» туманно. Их постепенно начинают замещать кроссоверы российской сборки, а это значит, что золотое время недорогих иномарок подходит к концу.

Модель автомобиля

Продажи за 3 кв. 2025 г, шт.

Продажи за 3 кв. 2024 г, шт.

Динамика, %

Рекомендованная (минимальная с учетом скидок) цена, млн рублей

1

Belgee X50

26 342

24 304

+ 8%

1,94 (1,74)

2

Haval M6

21 203

28 121

- 25%

1,98 (1,68)

3

Chery Tiggо 4

16 809

38 168

- 56%

1,98 (1,72)

4

Jetour Dashing

14 242

11 312

+ 26%

1,94 (1,79)

5

Changan CS35

10 491

16 363

- 36%

1,93 (1,82)

6

Kaiyi X3

3 724

1 108

+ 226%

1,68 (1,32)

7

SWM G01F

2 097

996

+ 111%

1,89 (1,58)

8

SWM G05 Pro

1 933

158

+ 1 529%

1,86 (1,38)

9

Jetour X50

1 308

-

-

1,99 (1,74)

10

Livan X3 Pro

642

1 839

- 65%

1,9 (1,67)

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Belgee
Количество просмотров 554
15.10.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
-1