Знакомая марка, 150 л. с., доступная цена: эту машину снова можно купить в РФ

В РФ стартовали продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro по цене от 2,16 млн рублей

Автомобили Skoda, которые были популярны ранее, теперь активно импортируются в Россию из Китая по альтернативным схемам. В частности, лифтбек Octavia Pro китайского производства теперь доступен на всех крупных классифайдах с минимальной ценой от 2 160 000 рублей.

За эту сумму можно заказать автомобиль во Владивостоке с комплектацией Pro Luxury, которая включает в себя отделку сидений из экокожи, 18-дюймовые легкосплавные диски, цифровую приборную панель и медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также двухзонный климат-контроль и светодиодную оптику с датчиком света.

В Новосибирске цена на аналогичный лифтбек начинается от 2 200 000 рублей, в Перми и Краснодаре – от 2 350 000 и 2 530 000 рублей соответственно. В Москве за новую Octavia Pro потребуется как минимум 2 590 000 рублей, в Воронеже – от 2 600 000 рублей, в Тюмени – от 2 635 000 рублей, в Набережных Челнах – от 2 795 000 рублей, а в Липецке – от 2 950 000 рублей.

Skoda Octavia Pro

Среди доступных автомобилей из наличия самый бюджетный вариант нашли в Симферополе – растаможенный лифтбек оценили в 2 850 000 рублей. Другие варианты по ценам следующие: от 2 970 000 рублей в Брянске и Чебоксарах, от 2 990 000 рублей в Нижнем Новгороде, от 3 000 000 рублей в Оренбурге, и от 3 050 000 рублей в Москве и Набережных Челнах.

Интерьер Skoda Octavia Pro

Все модели Octavia оборудованы 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатой трансмиссией DSG и передним приводом. Вместимость багажника составляет от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.

