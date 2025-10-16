Знакомая марка, 150 л. с., доступная цена: эту машину снова можно купить в РФ

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Автомобили Skoda, которые были популярны ранее, теперь активно импортируются в Россию из Китая по альтернативным схемам. В частности, лифтбек Octavia Pro китайского производства теперь доступен на всех крупных классифайдах с минимальной ценой от 2 160 000 рублей.

За эту сумму можно заказать автомобиль во Владивостоке с комплектацией Pro Luxury, которая включает в себя отделку сидений из экокожи, 18-дюймовые легкосплавные диски, цифровую приборную панель и медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также двухзонный климат-контроль и светодиодную оптику с датчиком света.

В Новосибирске цена на аналогичный лифтбек начинается от 2 200 000 рублей, в Перми и Краснодаре – от 2 350 000 и 2 530 000 рублей соответственно. В Москве за новую Octavia Pro потребуется как минимум 2 590 000 рублей, в Воронеже – от 2 600 000 рублей, в Тюмени – от 2 635 000 рублей, в Набережных Челнах – от 2 795 000 рублей, а в Липецке – от 2 950 000 рублей.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

Среди доступных автомобилей из наличия самый бюджетный вариант нашли в Симферополе – растаможенный лифтбек оценили в 2 850 000 рублей. Другие варианты по ценам следующие: от 2 970 000 рублей в Брянске и Чебоксарах, от 2 990 000 рублей в Нижнем Новгороде, от 3 000 000 рублей в Оренбурге, и от 3 050 000 рублей в Москве и Набережных Челнах.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

Все модели Octavia оборудованы 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатой трансмиссией DSG и передним приводом. Вместимость багажника составляет от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 40117
16.10.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13