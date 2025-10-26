Экология
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
Китайцы подняли цены на гиперкар, победивший Xiaomi и Bugatti

Гиперкар YangWang U9 после установления рекорда подорожал на 1,3 млн рублей

Домашние цены на китайский гиперкар BYD YangWang U9 выросли на 120 тысяч юаней, что составляет примерно 1,3 млн рублей.

Теперь стандартный YangWang U9 в Поднебесной стоит примерно 1,8 млн юаней, что эквивалентно 19,9 млн рублей – столько просят за дореформенную версию, с прежней отдачей силовой установки. Напомним, YangWang U9 комплектуется четырьмя электромоторами суммарной отдачей 1306 л.с. и 1680 Нм, что позволяет набирать первую «сотню» за 2,36 секунды и развивать максималку 309 км/ч.

При этом батарея на 80 кВт⋅ч дает пробег до 450 км на одной зарядке.

Цены выросли после того, как гоночная версия гиперкара, YangWang U9 Xtreme, побила сразу два рекорда на Нордшляйфе автодрома Нюрбургринг. Машина разогналась до 496,22 км/ч, что выше результата Bugatti Chiron Super Sport 300+, и теперь именно «китаец» – самая быстрая серийная машина в мире. Кроме того, круг по Нордшляйфе YangWang U9 Xtreme прошел за 6:59.157 – это быстрее предыдущего абсолютного рекорда, установленного китайским Xiaomi SU7 Ultra.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
26.10.2025 
