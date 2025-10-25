#
Хорошо известный в РФ «китаец» прошел краш-тест — что получилось?

Кроссовер Chery Tiggo 8 удостоился 5 звезд в испытаниях по методике Euro NCAP

Кроссовер Chery Tiggo 8 (на российском рынке — Chery Tiggo 8 Pro Max) разбили в краш-тесте по методике Euro NCAP, одной из наиболее авторитетной в мире.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Пресс-служба китайского бренда сообщает, что по результатам испытаний модель получила наивысшую оценку – 5 звезд. При этом, в раскладе по оценочным категориям, за защиту взрослых пассажиров Tiggo 8 Pro Max заработал 82%, за безопасность детей – 85%, за защиту уязвимых участников дорожного движения – 80%, а за эффективность систем помощи водителю набрал 78%.

Набранных показателей оказалось достаточно для присуждения китайскому кроссоверу высшей комплексной оценки в 5 звезд. В китайской компании говорят, что результат стал возможен благодаря надежной кузовной архитектуре (65% кузовных элементов – высокопрочная сталь и сталь горячей формовки), продуманные зоны программируемой деформации и система из 10 подушек безопасности с технологией удержания давления.

