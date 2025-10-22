#
На покупку машины такси дадут скидку — сумма приличная!

Москвичев: Госдума прорабатывает выдачу субсидий на покупку автомобилей такси

Юрлица и индивидуальные предприниматели могут получить субсидию при покупке нового российского автомобиля для нужд такси.

О проработке соответствующей программы сообщил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, проект предусматривает выделение субсидии таксопаркам в размере 500 тысяч рублей при покупке локализованного в РФ автомобиля. При этом такую машину нельзя будет продать или сдать в аренду в течение трех или пяти лет, отметил Москвичев.

Цель инициативы – добиться обновления таксопарка на 5-7 процентов в год, рассказал депутат. Предложение уже поддержал замглавы Минтранса Александр Васильченко. По его данным, сейчас в общероссийском реестре такси числятся 856 тысяч автомобилей, из которы 186 тысяч оформлены на самозанятых водителей.

Источник:  Парламентская газета
Иннокентий Кишкурно
Фото:Олег Елков/ТАСС
22.10.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
