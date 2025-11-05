Какие машины чаще всего оказываются под «атаками» птиц?

Alan’s Factory Outlet: чаще всего птицы «бомбят» машины Ram, Jeep и Chevrolet

Согласно отчету «Bird Dropping Report» от американской компании Alan’s Factory Outlet, «жертвами» птичьего помета чаще всего оказываются коричневые, красные и черные машины.

При этом белые и серебристые авто, напротив, попадают под атаки реже, говорится в отчете, составленном на базе опроса тысячи американских водителей, совмещенного с орнитологическими наблюдениями. Такие цветовые «предпочтения» ученые связывают с особым устройством зрения у птиц: они воспринимают ультрафиолетовый спектр, в котором темные кузова кажутся им более привлекательными.

В топ-5 марок автомобилей, чаще всего оказывающихся под птичьими «обстрелами», оказались Ram, Jeep, Chevrolet, Nissan и Dodge.

Интересный момент: 30% участников опроса выразили уверенность, что птицы гадят на машины специально, и особенно настаивают на этом владельцы Lexus (47%), Tesla (39%) и Dodge (35%). Более половины респондентов «не чувствуют себя в безопасности» ввиду птичих атак, а 38% готовы припарковаться подальше, лишь бы не стоять под деревом. Около 57% хотя бы раз были вынуждены ехать на мойку исключительно из-за птиц, а 25% тратят на эти нужды более 500 долларов в год.

Наибольший экономический ущерб птицы наносят владельцам Tesla и BMW.

