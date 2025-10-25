#
Полное переосмысление понятия «кроссовер»: представлена новая модель Omoda

На саммите клиентов брендов Omoda и Jaecoo представили новый кроссовер Omoda C4

На Международном саммите клиентов брендов Omoda и Jaecoo был впервые представлен кроссовер Omoda C4, который ранее носил индекс C3.

Как пояснили представители компании, изменение названия связано с намерением унифицировать модельный ряд. Публичная премьера сопровождалась показом фирменного стиля под названием «кибер-мех», который был вдохновлен цифровыми образами и динамикой молнии, отражая, по словам разработчиков, энергию нового поколения водителей.

В компании подчеркнули, что автомобиль предназначен для активных людей и представляет собой полное переосмысление понятия «кроссовер».

Omoda C4
Omoda C4

Кроме того, особое внимание уделили возможностям персонализации. Программа Born Unique позволит владельцам подбирать индивидуальные элементы оформления и улучшения, создавая уникальные версии своих автомобилей.

По предварительным данным, длина кроссовера составляет около 4,2 метра, предлагаются бензиновые, гибридные и электрические версии. На российском рынке Omoda C4 станет самой доступной моделью марки – ожидаемая цена колеблется от 2 до 2,1 млн рублей, а старт продаж запланирован на вторую половину 2026 года.

Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:Omoda
25.10.2025 
Фото:Omoda
