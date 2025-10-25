Не ездите на машине зимой? Вот как правильно подготовить ее к длительной стоянке

Эксперт Черников дал советы по грамотной консервации автомобиля на зиму

В настоящее время среди автомобилистов все еще достаточно тех, кто не использует автомобиль зимой.

Правильная консервация автомобиля на зиму – очень важное мероприятие. Чтобы не навредить машине, нельзя бросать ее на зиму на улице, пополняя армию «подснежников».

Только тщательная подготовка кузова, агрегатов и салона, а также правильная окружающая среда действительно сохранят автомобиль в целости, а не добавят проблем по весне. Эксперт Илья Черников перечислил важные мероприятия по консервации автомобиля и указал на то, каким моментам стоит уделить особое внимание.

Комментарий эксперта

Илья Черников, автоэксперт, CEO компании-производителя автомобильных аккумуляторов Yokohama Battery:

– «Консервация» автомобиля на зиму состоит из трех важных мер. Первая – подготовка кузова и салона: тщательная мойка, включая днище, и обработка антикоррозийными материалами. Убедитесь, что в салоне не осталось грязи и влаги, а окна закрыты.

Вторая – подготовка агрегатов. Рекомендуется проверить состояние шин и немного спустить в них давление. Также следует оценить уровень технических жидкостей: удалить воду из бачка стеклоомывателя, заменить моторное масло и антифриз, залить полный топливный бак.

Тормоза нужно очистить, а диски и барабаны обработать защитными веществами. Кроме этого, необходимо полностью зарядить аккумулятор, очистить корпус и как минимум отсоединить его от бортовой сети, сняв одну клемму. Если же предполагается стоянка в несколько месяцев, лучше полностью снять АКБ и хранить в прохладном помещении при температуре от +10 до +15 градусов.

Третья и последняя мера – подготовленный к длительному хранению автомобиль нужно поместить в теплый проветриваемый гараж или крытый подземный паркинг и накрыть специальным чехлом.

Выполнение этих шагов позволит лучше сохранить машину до следующего сезона и продлить срок ее службы.