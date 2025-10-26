Появились первые изображения нового флагманского внедорожника Kia

#
26 октября
26 октября
26 октября
Компания Kia представила первые тизерные изображения своего нового кроссовера Telluride следующего поколения.

Премьера этого флагманского SUV запланирована на 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Судя по изображению, модель стала более массивной и «мускулистой»: у неё появились четко очерченные колесные арки и вертикальные светодиодные фары, стилизованные под задние фонари.

Telluride сохранит трехрядную компоновку, но получит новую платформу и более аэродинамичный кузов с утопленными дверными ручками и массивной задней стойкой.

Kia Telluride
По слухам, вместе с базовой версией будет представлена и внедорожная модификация, похожая на Hyundai Palisade XRT Pro. Она будет отличаться увеличенным дорожным просветом, усиленным передним бампером с красными буксировочными проушинами и «зубастыми» шинами.

Kia Telluride
Линейка двигателей также будет обновлена. В качестве основного мотора выступит 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 287 л. с., который заменит существующий 3,8-литровый V6 (291 л. с.). Наиболее значительной новинкой станет гибридная версия Telluride Hybrid с 2,5-литровым турбомотором, двумя электродвигателями и батареей на 1,65 кВт·ч. Общая мощность гибридной установки составит 329 л. с.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
26.10.2025 
Фото:Carscoops
