Крупный экономичный седан всего за миллион рублей скоро поступит в продажу

Geely Galaxy Starshine 6 выйдет на рынок КНР 30 октября по цене от 1 млн рублей

30 октября в Китае начнется продажа нового гибридного седана Geely Galaxy Starshine 6, который уже доступен для предзаказа по цене от 85,8 до 112,8 тысячи юаней (примерно 1–1,3 миллиона рублей).

Geely Galaxy Starshine 6
Geely Galaxy Starshine 6

Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

Этот автомобиль обещает стать одним из наиболее экономичных вариантов в своем сегменте.

Седан, в дизайне которого заметны черты, вдохновленные Mercedes, имеет размеры 4806 х 1886 х 1490 мм, колесная база составляет 2756 мм, а масса варьируется от 1505 до 1580 кг в зависимости от комплектации.

Основа модели – новая гибридная установка Thor EM-i, в которой используется 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 112 л.с. и электромотор мощностью 163 л.с.

Geely Galaxy Starshine 6
Geely Galaxy Starshine 6

Geely предложит две версии с различными батареями – литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 8,5 и 17 кВт·ч от CALB-Tech, которые обеспечивают запас хода на электротяге до 60 и 125 км (по стандарту WLTC). Средний расход топлива колеблется от 3,75 до 3,85 л на 100 км, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
26.10.2025 
Фото:CarNewsChina
