Крупный экономичный седан всего за миллион рублей скоро поступит в продажу
30 октября в Китае начнется продажа нового гибридного седана Geely Galaxy Starshine 6, который уже доступен для предзаказа по цене от 85,8 до 112,8 тысячи юаней (примерно 1–1,3 миллиона рублей).
Этот автомобиль обещает стать одним из наиболее экономичных вариантов в своем сегменте.
Седан, в дизайне которого заметны черты, вдохновленные Mercedes, имеет размеры 4806 х 1886 х 1490 мм, колесная база составляет 2756 мм, а масса варьируется от 1505 до 1580 кг в зависимости от комплектации.
Основа модели – новая гибридная установка Thor EM-i, в которой используется 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 112 л.с. и электромотор мощностью 163 л.с.
Geely предложит две версии с различными батареями – литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 8,5 и 17 кВт·ч от CALB-Tech, которые обеспечивают запас хода на электротяге до 60 и 125 км (по стандарту WLTC). Средний расход топлива колеблется от 3,75 до 3,85 л на 100 км, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.
