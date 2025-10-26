В будущем Тойоты будут бороздить не только земные просторы

Toyota объединит усилия с компанией ispace для создания малогабаритного лунохода

Японская компания Toyota намерена объединить свои усилия с аэрокосмической фирмой ispace для разработки нового малогабаритного лунохода.

Как сообщается пресс-службой ispace, этот проект будет способствовать предстоящим миссиям по исследованию Луны.

«ispace объявила о подписании соглашения с Toyota Motor Corporation о получении технической оценки и поддержке в улучшении качества концептуальной конструкции малогабаритного лунохода нового поколения», – говорится в заявлении компании.

Согласно информации Nikkei Asia, ispace уже собрала около 17,1 млрд иен (приблизительно 112 млн долларов) для реализации своих лунных программ, из которых около 4,7 млрд иен (30,8 млн долларов) будут направлены на программу Mission 3, запуск которой намечен на 2027 год. Именно для этой миссии создаётся совместный луноход.

Компания ispace отметила, что Toyota планирует использовать свои знания в сфере автомобильного производства при разработке космического аппарата. Toyota уже активно сотрудничает с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) в рамках проекта пилотируемого лунного вездехода, который является частью национальной космической программы Японии.

ispace фокусируется на создании посадочных модулей и луноходов, стремясь сделать космические полёты более доступными. При этом стоит отметить, что две предыдущие миссии компании завершились неудачами, поскольку связь с аппаратами Hakuto-R была утеряна перед посадкой.