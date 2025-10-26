#
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
Известный в России бренд представил новый флагманский седан с богатым оснащением

Exeed представила новый флагман ES7 с гибридной силовой установкой

Марка Exeed анонсировала новый флагманский седан ES7, который войдет в стратегию развития бренда в области электромобилей и гибридов, основанную на платформе Texxeract 2.0.

Дизайн седана выполнен согласно концепции Perpetua, вдохновленной мифом об Атлантиде и морскими волнами. Покупателям будет предложено несколько вариантов окраски, в том числе особая расцветка под названием Abyssal Jewel («Самоцветы бездны»).

Седан обладает обтекаемой формой кузова с ниспадающей крышей и скрытыми дверными ручками, что обеспечивает ему коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) 0,239. Его габариты составляют 5018×1965×1500 мм, а колесная база равна 3000 мм. Передняя подвеска выполнена с алюминиевыми рычагами, а задняя – многорычажная, в автомобиле также установлены адаптивные амортизаторы.

Exeed ES7
Exeed ES7

Exeed ES7 является параллельным гибридом, оснащенным двумя электромоторами на передней и задней осях, развивающими мощность 446 л.с. Под капотом расположен бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с. объёмом 1.5, который может обеспечивать как движение колес, так и подзарядку батареи ёмкостью 40 кВтч. Зарядка батареи от внешнего источника с 30% до 80% занимает всего 14,5 минут. Запас хода автомобиля достигает 1200 км, а средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км по циклу WLTC.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч в целях экономии топлива. У нового седана есть 5 режимов движения (Eco, Comfort, Sport, Snow/Ice и Custom), адаптирующих его характеристики под различные условия.

Салон Exeed ES7 просторный и оснащен анатомическими передними сиденьями с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Аудиосистема с 23 динамиками, включая встроенные в подголовники, имеет мощность 1080 Вт.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Exeed
26.10.2025 
Фото:Exeed
