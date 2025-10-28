Мощный движок, полный привод, просторный салон — новый флагман едет в РФ

Exeed представил новый флагманский внедорожник ET8 с массажем и холодильником

Марка Exeed анонсировала запуск полноразмерного кроссовера Exeed ET8, являющегося частью стратегии по расширению линейки премиальных гибридов и электромобилей.

По сообщению пресс-службы, Exeed ET8 должен воплотить новейшие технологические разработки бренда в области гибридных систем и интеллектуальных помощников. Уже известно, что модель в адаптированном исполнении планируют вывести на российский рынок во второй половине 2026 года.

Габариты у нового флагмана будут внушительные: 5205x1998x1800 мм при колесной базе 3120 мм.

В экстерьере, который, как пишут, «вдохновлен архитектурой Запретного города в Пекине», обращают на себя внимание классические (не выдвижные) дверные ручки. В салоне же центральное место занимает дисплей медиацентра 30" с разрешением 6К и голосовым помощником на базе искусственного интеллекта. Также есть HUD-дисплей, 17,3" монитор для второго ряда, панорамная крыша, 23 динамика, холодильник с нагревом и – электрорегулировки, подогрев, вентиляция и массаж в креслах всех (!) трех рядов.

Силовая установка – последовательный гибрид (REEV): 1.5 турбо на 156 л.с. работает генератором, заряжая батарею емкостью 40 кВт·ч, которая питает пару электромоторов с совокупной пиковой мощностью 469 л.с. Запас хода на электротяге (WLTC) превышает 200 км, а полный запас достигает 1400 км. Расход топлива – 6,1 л/100 км (WLTC), заряд с 30% до 80% на ультрабыстрой зарядке – 14,5 минут.

Основные моменты по платформе: четырехконтурная пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, алюминиевые рычаги спереди, многорычажка – сзади, интеллектуальный полный привод, полный набор электронных ассистентов ADAS. Точную информацию о сроках появления модели и доступных в РФ комплектациях сообщат позднее.