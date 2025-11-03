GWM Tank 300 Diesel бросает вызов льдам Антарктики

Китайский внедорожник GWM Tank отправится на испытания в Антарктику

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor (GWM) объявил о начале сотрудничества с Китайским полярным исследовательским центром (Chinese Polar Research Center — CPRC).

Центральным событием этого партнерства станет участие дизельного внедорожника Tank 300 в предстоящей комплексной научной экспедиции в Антарктику.

Машина будет выполнять задачи по транспортировке персонала, доставке необходимых грузов и обеспечению полевых работ исследователей в одном из самых суровых мест планеты.

Основное внимание будет уделено работоспособности в условиях сверхнизких температур, проходимости на сложном рельефе и общей надежности всех систем автомобиля в экстремальной среде.

При этом подчеркивается, что отправляемый в Антарктику Tank 300 Diesel – это серийный автомобиль, не подвергшийся значительной доработке. Таким образом производитель хочет оценить возможности и запас прочности своей продукции.

Локацией для работы внедорожника определена китайская научная станция «Великая стена», расположенная на острове Кинг-Джордж.

Под капотом автомобиля 2,4-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом, выдающий мощность 135 кВт (184 л.с.) и крутящий момент 480 Н·м. Дизельная силовая установка была выбрана благодаря репутации более надежной и топливоэффективной в условиях экстремально низких температур.

В составе этой же экспедиции будет работать и электрический седан Avatr 12, который станет первым в истории транспортным средством на новой энергии, которое будет доставлено в Антарктику для проверки работоспособности в экстремальной среде.

