Toyota создала 400-сильный внедорожник на основе 40-летнего Land Cruiser

В ноябре на тюнинг-шоу SEMA Toyota покажет рестомод Turbo Trail Cruiser

Для запланированного на ноябрь всемирно известного шоу тюнинга и кастомайзинга SEMA японская компания Toyota подготовила рестмод на базе старого Land Cruiser.

За основу Turbo Trail Cruiser был взят 40-летний Land Cruiser FJ60, которому штатную рядную «шестерку» под капотом заменили за современный битурбомотор V6 Toyota i-Force. Прибавка в отдаче – в два раза: новые показатели мощности и крутящего момента составляют 389 л.с. и 645 Нм. При этом новый движок тише, экологичнее и удобнее в управлении тягой за счет более сбалансированной кривой момента.

Интересно, что для интеграции нового V6 «старичку» даже не пришлось пилить моторный щит – целостность кузова в Toyota по-японски щепетильно сохранили.

Все переделки вылились в новые опоры, масляный картер и теплообменник двигателя – все встало на штатные места креплений. И, разумеется, для «скрещивания» нового движка с оригинальной «пятиступкой» потребовалась переходная пластина.

Из других изменений: лифт подвески 38 мм, новые колеса 35" и новодельная аудиосистема JBL в салоне... Для Toyota этот Turbo Trail Cruiser – своего рода заявление о том, что они могут все: от паркетных «электричек» до суровых покорителей целины. Любой каприз за ваши деньги!

