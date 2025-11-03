#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Toyota создала 400-сильный внедорожник на основе 40-летнего Land Cruiser

В ноябре на тюнинг-шоу SEMA Toyota покажет рестомод Turbo Trail Cruiser

Для запланированного на ноябрь всемирно известного шоу тюнинга и кастомайзинга SEMA японская компания Toyota подготовила рестмод на базе старого Land Cruiser.

Рекомендуем
Это «акула!» — ретротест той самой баварской «семерки»

За основу Turbo Trail Cruiser был взят 40-летний Land Cruiser FJ60, которому штатную рядную «шестерку» под капотом заменили за современный битурбомотор V6 Toyota i-Force. Прибавка в отдаче – в два раза: новые показатели мощности и крутящего момента составляют 389 л.с. и 645 Нм. При этом новый движок тише, экологичнее и удобнее в управлении тягой за счет более сбалансированной кривой момента.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Интересно, что для интеграции нового V6 «старичку» даже не пришлось пилить моторный щит – целостность кузова в Toyota по-японски щепетильно сохранили.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Все переделки вылились в новые опоры, масляный картер и теплообменник двигателя – все встало на штатные места креплений. И, разумеется, для «скрещивания» нового движка с оригинальной «пятиступкой» потребовалась переходная пластина.

Из других изменений: лифт подвески 38 мм, новые колеса 35" и новодельная аудиосистема JBL в салоне... Для Toyota этот Turbo Trail Cruiser – своего рода заявление о том, что они могут все: от паркетных «электричек» до суровых покорителей целины. Любой каприз за ваши деньги!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Сотый, до полного!
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9864
03.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33