Расходы на владение новой Нивой будут ниже, чем прежней

#
Какой может быть альтернатива такого резкого повышения утильсбора
28 октября
Lada Niva Travel
28 октября
Hongqi HS3
28 октября
АВТОВАЗ оценил стоимость планового технического обслуживания для Lada Niva Travel с новым 1,8-литровым двигателем. Компания сообщает, что при прохождении пяти технических обслуживаний можно сэкономить более 6 тысяч рублей.

Также снижение затрат наблюдается и по сравнению с дорестайлинговой моделью в части расходов на топливо. Обслуживание модели с двигателем на 90 л.с. становится более доступным почти на каждом визите в сервис, за исключением последнего.

Это связано с изменением графика проведения техобслуживания: «нулевое» ТО теперь проходит на пробеге в 2 тысячи километров, в то время как раньше ТО-1 делали через 10 тысяч километров, а теперь – через 15 тысяч. Дальнейшие интервалы останутся на уровне 15 тысяч километров.

Что касается расхода топлива, дорестайлинговая версия внедорожника потребляет около 10,2 литра, тогда как обновленная модель – уже 9,9 литра. Таким образом, при пробеге в 60 тысяч километров расходы на бензин снижаются на 10%.

Продажи новой версии автомобиля начнутся до конца года, тогда же будут озвучены цены на модель.

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
28.10.2025 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-58