Расходы на владение новой Нивой будут ниже, чем прежней

Обновленная Lada Niva Travel станет экономичнее в обслуживании

АВТОВАЗ оценил стоимость планового технического обслуживания для Lada Niva Travel с новым 1,8-литровым двигателем. Компания сообщает, что при прохождении пяти технических обслуживаний можно сэкономить более 6 тысяч рублей.

Также снижение затрат наблюдается и по сравнению с дорестайлинговой моделью в части расходов на топливо. Обслуживание модели с двигателем на 90 л.с. становится более доступным почти на каждом визите в сервис, за исключением последнего.

Это связано с изменением графика проведения техобслуживания: «нулевое» ТО теперь проходит на пробеге в 2 тысячи километров, в то время как раньше ТО-1 делали через 10 тысяч километров, а теперь – через 15 тысяч. Дальнейшие интервалы останутся на уровне 15 тысяч километров.

Lada Niva Travel

Что касается расхода топлива, дорестайлинговая версия внедорожника потребляет около 10,2 литра, тогда как обновленная модель – уже 9,9 литра. Таким образом, при пробеге в 60 тысяч километров расходы на бензин снижаются на 10%.

Продажи новой версии автомобиля начнутся до конца года, тогда же будут озвучены цены на модель.

