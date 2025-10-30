#
«Китайский Cullinan» показал свой интерьер

Компания Voyah рассекретила салон премиального кроссовера Taishan

«Китайский Rolls-Royce Cullinan» раскрылся почти полностью – бренд Voyah опубликовал официальные снимки интерьера нового флагманского кроссовера Taishan.

Компоновочная схема салона – 2+2+2, причем «капитанские» кресла второго ряда снабжены сенсорными экранами, подлокотниками с подстаканниками, подставками для ног, зарядкой для смартфона и динамиками в подголовниках. Также к услугам дорогих пассажиров Taishan – встроенный холодильник, потолочный экран, складные столики и люк с электроприводом.

На первом ряду обращает на себя внимание центральная консоль: операционка Huawei Harmony OS5, дополненная реальность, селектор на рулевой колонке, блок физических кнопок, две беспроводные зарядки и объемистый бокс для мелких вещей.

Как ранее сообщал «За рулем», у Voyah Taishan гибридная силовая установка из 1.5 турбо ДВС на 150 л.с. и пары электромоторов на 205 л.с. и 313 л.с. Запас хода на электроэнергии – 370 км (правда, по щадящему циклу CLTC), в гибридном режиме – 1400 км. Напомним, в Китае продажи Taishan стартуют в ноябре, а цены и предзаказ в РФ обещают объявить до конца года – правда, к нам кроссовер приедет под другим именем для внешних рынков.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
30.10.2025 
