КАМАЗ сделал водородный электрогрузовик — а какой у него расход?

КАМАЗ Чистогор показал на испытаниях расход водорода 7,5 кг на 100 км

Прототип грузовика на топливных элементах КАМАЗ Чистогор в ходе испытаний показал результаты, превосходящие проектные показатели.

Об этом сообщил официальный представитель КАМАЗа Семен Корнилов. По его словам, на заводских тестах Чистогор уложился в средний расход водорода 7,5 кг на 100 км, а минимальный расход составил 5,5 кг. При этом в техническом задании был заложен показатель в 8,5 кг на 100 км. Известно, что прототип электрического грузовика на топливных элементах КАМАЗ-53193 Чистогор завод начал тестировать около года назад.

КАМАЗ-53193 Чистогор на Международной конференции по водородной энергетике в 2024 году
Тогда сообщалось, что химическая реакция в топливных элементах Чистогора обеспечит количество электроэнергии, достаточное для пробега в 500 км.

Грузоподъемность КАМАЗ-53193 Чистогор составляет 20 тонн. Используется кабина К5 в «городском» варианте с низкой посадкой (запущена в производство в феврале 2024-го), за которой располагаются резервуары для водорода. Полная заправка водородом занимает 5-6 минут. По планам, топливные элементы будут производиться в РФ. Главное преимущество Чистогора – отсутствие вредных выбросов и шума, высокий КПД.

Источник:  Автопоток
