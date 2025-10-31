В России начали продавать один из самых надежных рамных внедорожников Toyota

Продажи новых Toyota 4Runner стартовали в РФ с ценой от 6,2 млн рублей

Внедорожник Toyota 4Runner, ставший известным благодаря своей долговечности, теперь поступает в Россию через альтернативный импорт из США.

Toyota 4Runner

Он доступен как из наличия, так и под заказ. Самая низкая цена на сегодня составляет 6,2 млн рублей.

Для сравнения, аналогичный по размерам китайский Tank 500 стоит от 6 799 000 рублей, а Tank 700 2024 года в базовой комплектации обойдется не менее чем в 8 899 000 рублей.

Компания из Саранска предлагает новый Toyota 4Runner под заказ за 6 192 189 рублей в комплектации TRD Sport, которая включает в себя следующие функции:

подвеска Cross-Linked Relative Absorber System (X-REAS) с автоматической регулировкой амортизаторов;

черные рейлинги на крыше;

защитная передняя пластина на бампере;

сиденья с тканевой отделкой SofTex;

информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосовым ассистентом Amazon Alexa.

Двигатель Toyota 4Runner имеет объем 2,4 литра, мощность 278 л. с. и 512 Нм крутящего момента, работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Интерьер Toyota 4Runner

За гибридную версию с отдачей в 326 л. с. во Владивостоке просят 6 300 000 рублей. В других городах цены выше: в Самаре – 9 290 000 рублей, в Краснодаре – 9 700 000 рублей, в Кирове – 10 000 000 рублей, а в Москве и Перми – 10 170 000 и 10 900 000 рублей соответственно.

В Химках новый Toyota 4Runner могут предложить из наличия в комплектации TRD Off-Road за 9 900 000 рублей, а гибридный вариант стоит 10 300 000 рублей.