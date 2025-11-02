В Россию привезли компактный городской кроссовер Hyundai с приятной ценой

В РФ стартовали продажи кроссоверов Hyundai Casper с ценой от 1,86 млн рублей

Тем, кто искал доступный и технологичный кроссовер, параллельный импорт предлагает Hyundai Casper, который поступает в Россию небольшими партиями и в основном под заказ. Цены на данную модель начинаются от 1 860 000 рублей.

Hyundai Casper

В сравнении, кроссовер Livan X6 Pro, считающийся одним из самых доступных китайских автомобилей на российском рынке, стоит от 2 034 000 рублей в версиях 2023 года. Еще дороже обойдется кросс-универсал LADA Vesta SW Cross с 122-сильным 1,8-литровым мотором и вариатором – от 2 197 000 рублей. Мини-кроссоверы Chery Tiggo 4 и GAC GS3 сейчас стоят от 1 999 000 и 2 449 000 рублей соответственно.

Интерьер Hyundai Casper

Фирма из Владивостока оценивает новый Hyundai Casper в 1 860 000 рублей, хотя в объявлении не указана конкретная комплектация. Судя по фото, кроссовер может быть зеленого цвета, с отделкой из эко-кожи, цифровой панелью, мультимедийной системой с крупным дисплеем, климат-контролем, мульти-рулем с кожаной обивкой, а также с подогревом и вентиляцией передних сидений.

Идентичный кроссовер с более светлым салоном в Новосибирске стоит почти в два раза больше – 3 100 000 рублей, но также будет поставляться под заказ.

В Новосибирске можно найти ярко-синий вариант с ценой 2 390 000 рублей, отличающийся наличием семи подушек безопасности, камеры заднего вида, климат-контроля, а также цифровой панели и мультимедийной системы.

Под капотом всех Hyundai Casper установлен 1,0-литровый 100-сильный бензиновый турбомотор, работающий в паре с классическим четырехступенчатым «автоматом» и передним приводом. Несмотря на отсутствие полного привода, этот кроссовер может справляться с легким бездорожьем благодаря специальному «внедорожному» режиму.

