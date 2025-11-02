Стало известно, когда на самом деле российские автомобилисты меняют шины

Авто Mail: почти треть россиян меняют шины при температуре ниже 7 градусов

Около одной трети россиян переходят на зимние шины, когда средняя температура опускается ниже 7 градусов по Цельсию. Четверть автомобилистов выполняют замену колес лишь после первых зимних заморозков.

Согласно проведенному исследованию, 31% респондентов изменяют шины, когда температура уличной среды не превышает 7 градусов.

На втором месте по частоте ответов (27%) оказался вариант о замене шин при первых ночных заморозках. Еще 11% сообщили, что обращаются в шиномонтаж только при наличии минусовой температуры днем.

Около 10% респондентов начали замену шин еще до наступления заморозков. По 8% водителей поменяли шины после первого снегопада или делают это «когда придется». 2% автомобилистов учитывают закон, а 3% вовсе не меняют шины в зависимости от времени года.

Среди опрошенных 63% предпочитают шипованные зимние шины, а 32% – фрикционные. При этом 78% опрошенных сообщили, что в этом сезоне не собираются приобретать новые шины.

