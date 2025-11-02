Любители «блатных» номеров могут страдать этим психическим расстройством

Психиатр Фомин: Любовь к «блатным» номерам может указывать на нарциссизм

У поклонников «блатных» номеров на автомобиле может быть диагностировано нарциссическое расстройство личности, согласно Международной статистической классификации болезней.

Об этом сообщил врач-психотерапевт, спортивный психолог и кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Он отметил, что с помощью «блатных» номеров люди подчеркивают свою значимость, производя впечатление на окружающих: «Я значителен, я имею вес, я лучше» – чем другие участники дорожного движения.

Это желание выделиться свидетельствует о наличии нарциссических наклонностей.

По словам Фомина, стремление ездить на автомобиле с «блатными» номерами может сочетаться с желанием иметь роскошные вещи, такие как золотые часы или брендовая одежда, которые помогают выделить человека на фоне толпы.

