#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Mitsubishi показала предвестника нового Pajero Sport с уникальными «фишками»

Mitsubishi представила концепт внедорожника Elevance на Japan Mobility Show 2025

На выставке Japan Mobility Show 2025 компания Mitsubishi Motors презентовала обновленный минивэн Delica D:5, а также яркий концепт – трехрядный внедорожник Elevance. Есть вероятность, что новый Mitsubishi Pajero Sport в будущем будет основан на этом автомобиле.

Рекомендуем
Изменения для автомобилистов с 1 ноября 2025 года: это важно знать

Elevances оснащен подзаряжаемой гибридной силовой установкой, которая включает четыре электромотора и систему полного привода S-AWC. Кроме того, к нему прилагается уникальный прицеп для глэмпинга, выполненный в едином эстетическом соответствии с автомобилем.

Внешний вид характеризуется новой версией фирменного стиля Dynamic Shield с раздельными фарами и узкими LED-огнями. Интерьер включает три ряда сидений на шесть мест и полностью плоский пол. Передние кресла могут разворачиваться назад, создавая удобное пространство, напоминающее гостиную.

Mitsubishi Elevance
Mitsubishi Elevance

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Приборная панель представляет собой единый экран от одной стойки до другой, а на руле размещен дополнительный дисплей. В центральной части находится сенсорная шайба для выбора режимов движения: Eco, Auto, Tarmac, Gravel, Snow, Mud и Power. Искусственный интеллект Co-Driver помогает определить наиболее подходящий режим, анализируя дорожные условия. Салон оформлен из экологически чистых материалов, что создает гармонию с текстурой кресел, а освещение можно адаптировать под нужное настроение.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В гибридной системе используется ДВС, работающий на углеродно-нейтральном топливе, в то время как четыре электромотора обеспечивают хорошую управляемость и тягу. Система S-AWC регулирует мощность на каждое колесо в индивидуальном режиме. Большая емкость тяговой батареи позволяет использовать внедорожник для автономных экспедиций и питания бытовых приборов во время кемпинга.

Одновременно с концептом Mitsubishi продемонстрировала фирменный прицеп для путешествий, который включает двуспальную кровать, мини-кухню, душ и систему хранения. Повышенный клиренс и внедорожные колеса делают прицеп подходящим для передвижения по сложной местности.

Mitsubishi Elevance
Mitsubishi Elevance

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 475
03.11.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0