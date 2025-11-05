Скидки на самый доступный кроссовер Belgee тают. А спрос растет

В ноябре прямая скидка на кроссовер Belgee X50 сократилась на 30 000 рублей

Белорусский бренд в ноябре сократил специальные выгоды на модель X50, что напрямую отразилось на его итоговой стоимости для российских покупателей.

Самый продаваемый кроссовер белорусской марки Belgee постепенно теряет статус бюджетного предложения. В ноябре компания вновь пересмотрела условия покупки модели X50, сократив размер прямых скидок.

Специальная выгода, которая, по сути является официальной скидкой от дилеров, уменьшилась сразу на тридцать тысяч рублей для всех версий модели. Это уже третье последовательное снижение льгот за последние два месяца, что не может не тревожить потенциальных покупателей.

Belgee X50

Теперь базовая версия Active предлагается со скидкой в 230 тысяч рублей, а за комплектации Style и Prestige можно получить выгоду в 210 тысяч. На первый взгляд цифры все еще кажутся внушительными, однако итоговая цена автомобиля впрямую зависит от размера этой скидки. В результате ноябрьского подорожания кроссовер в минимальной комплектации теперь обойдется покупателю в 2 249 990 рублей, что на тридцать тысяч дороже, чем всего месяц назад. Аналогичный рост цен затронул и более оснащенные версии, которые теперь стоят 2 380 190 и 2 480 190 рублей соответственно.

Напомним, что Belgee X50 – это переднеприводный компактный кроссовер, который собирают на совместном белорусско-китайском предприятии. Автомобиль технически идентичен модели Geely Coolray предыдущего поколения и оснащается современным турбированным двигателем объемом 1.5 литра, который выдает 150 л.с., и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Постоянное сокращение скидок свидетельствует о растущем спросе на модель, что позволяет производителю постепенно отказываться от щедрых стимулирующих программ.

