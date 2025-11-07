Обнинск под прицелом искусственного интеллекта. И автомобили тоже

ИИ начнет распознавать автономера на дорогах Обнинска для улучшения безопасности

Первый наукоград России становится площадкой для внедрения передовых технологий в сфере общественной безопасности.

Уже в ближайшие недели на дорогах Обнинска начнет работать система искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, которая научилась видеть и считывать автомобильные номера. Инициатива направлена на создание более безопасной дорожной обстановки для всех горожан.

Нейросеть, постоянно анализируя транспортный поток, превратит обычные камеры в бдительных цифровых патрульных. Главной задачей технологии станет оперативное выявление автомобилей, представляющих угрозу.

Речь идет о машинах, находящихся в федеральном или местном розыске, например, угнанных транспортных средствах или автомобилях, скрывшихся с места ДТП. Как только такой автомобиль попадет в поле зрения камеры, система мгновенно оповестит сотрудников правоохранительных органов.

Этот проект является логичным продолжением масштабного внедрения системы видеоаналитики, которое началось в Обнинске еще в мае. Умные алгоритмы уже помогают поддерживать порядок в важных точках города: на центральной площади, в парковых зонах, на вокзалах и учебных заведениях, распознавая различные ситуации.

Еже есть успешный опыт работы в других регионах, таких как Владимирская область и Краснодарский край. Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что компания намерена расширять сотрудничество не только с Обнинском, но и с Калужской областью в целом.

