#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Обнинск под прицелом искусственного интеллекта. И автомобили тоже

ИИ начнет распознавать автономера на дорогах Обнинска для улучшения безопасности

Первый наукоград России становится площадкой для внедрения передовых технологий в сфере общественной безопасности.

Рекомендуем
Изучили внедорожник, популярный в РФ: надежный? Сколько служат агрегаты?

Уже в ближайшие недели на дорогах Обнинска начнет работать система искусственного интеллекта, разработанная компанией NtechLab, которая научилась видеть и считывать автомобильные номера. Инициатива направлена на создание более безопасной дорожной обстановки для всех горожан.

Нейросеть, постоянно анализируя транспортный поток, превратит обычные камеры в бдительных цифровых патрульных. Главной задачей технологии станет оперативное выявление автомобилей, представляющих угрозу.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Речь идет о машинах, находящихся в федеральном или местном розыске, например, угнанных транспортных средствах или автомобилях, скрывшихся с места ДТП. Как только такой автомобиль попадет в поле зрения камеры, система мгновенно оповестит сотрудников правоохранительных органов.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Этот проект является логичным продолжением масштабного внедрения системы видеоаналитики, которое началось в Обнинске еще в мае. Умные алгоритмы уже помогают поддерживать порядок в важных точках города: на центральной площади, в парковых зонах, на вокзалах и учебных заведениях, распознавая различные ситуации.

Еже есть успешный опыт работы в других регионах, таких как Владимирская область и Краснодарский край. Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что компания намерена расширять сотрудничество не только с Обнинском, но и с Калужской областью в целом.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Прайм
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 129
07.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0