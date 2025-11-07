7 мест, надежная АКП, известный бренд — добротная машина за 800 т.р.

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Chevrolet Orlando с пробегом

В новой статье «За рулем» эксперт Александр Виноградов назвал четыре доступных семейных машины с пробегом – все в пределах 800 тысяч рублей.

Один из интересных вариантов – компактвэн Chevrolet Orlando. При данном бюджете это будет машина 2012-2013 годов выпуска. Эксперт отмечает, что кузовной металл этой модели стойко сопротивляется коррозии, а первую ржавчину стоит ожидать по кромке двери багажника. В интерьере, в целом ладном и эргономичном (бывает 5 или 7 мест), обивка руля и сидений не отличается стойкостью, а на кнопках быстро стираются символы.

Впрочем, за эти деньги – простительно. А вот ситуация с силовым агрегатом требует внимания.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Большая часть автомобилей на рынке оснащены атмосферным бензиновым двигателем 1.8 мощностью 141 л.с. При осмотре обязательно стоит прислушаться к звуку работы мотора.

Если присутствует «дизельное» тарахтение, скорее всего сломались клапаны фазорегулятора. Также стоит принудительно поменять термостат – он редко выдерживает больше 100 тысяч км пробега.

На этом же интервале требуется регулировки зазоров в клапанах. Гидрокомпенсаторов у двигателя нет.

Две трети автомобилей на рынке – с шестиступенчатым автоматом. Джиэмовская гидромеханика 6Т40 в целом прославилась как надежный агрегат, но совершенно не терпящий грязного масла. Соленоиды управления чувствительны к состоянию жидкости.

Также у коробки довольно слабая система охлаждения, поэтому активная езда не должна быть постоянной.

