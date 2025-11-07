Рынок демонстрирует падение интереса к ряду китайских брендов

«Автостат»: продажи новых китайских автомобилей в РФ упали на 27% за 10 месяцев

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые десять месяцев 2025 года продажи новых легковых автомобилей в целом продемонстрировали отрицательную динамику, сократившись почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество реализованных машин составило 1,06 миллиона единиц. На этом фоне особенно заметен спад интереса к автомобилям из Китая, которые еще недавно были локомотивом рынка. Их продажи обрушились на внушительные 27,3%, достигнув отметки в 569,9 тысячи штук.

Несмотря на столь значительное общее падение, ситуация выглядит неоднозначной при детальном рассмотрении позиций отдельных производителей.

Абсолютным лидером по объему продаж остается компания Haval, которой удалось реализовать 135,8 тысячи автомобилей, сократив свои показатели на 15%. Вслед за ним расположились Chery с 94,4 тысячами проданных машин и Geely с результатом в 76,6 тысячи единиц, однако эти бренды столкнулись с более серьезным спадом в 29% и 41% соответственно.

Замыкают пятерку лидеров Changan и Jetour, чьи продажи составили 57 тысяч и 30,8 тысячи автомобилей.

Среди моделей впереди Haval Jolion, нашедший 53,2 тысячи новых владельцев, несмотря на падение спроса на 28%. За ним следуют Geely Monjaro (30,9 тыс., -26%) и проверенный временем Haval M6, который показал относительно небольшое снижение в 13% до 27,4 тыс. штук.

Устойчивым спросом у российских автолюбителей пользуются Changan UNI-S/CS55 Plus (26,4 тыс., -22%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (22,5 тыс., -59%). Таким образом, даже в условиях общего охлаждения рынка потребительский интерес смещается в сторону проверенных моделей и тех брендов, которые смогли лучше адаптироваться к новым экономическим вызовам.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ