#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Рынок демонстрирует падение интереса к ряду китайских брендов

«Автостат»: продажи новых китайских автомобилей в РФ упали на 27% за 10 месяцев

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые десять месяцев 2025 года продажи новых легковых автомобилей в целом продемонстрировали отрицательную динамику, сократившись почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рекомендуем
Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн

Общее количество реализованных машин составило 1,06 миллиона единиц. На этом фоне особенно заметен спад интереса к автомобилям из Китая, которые еще недавно были локомотивом рынка. Их продажи обрушились на внушительные 27,3%, достигнув отметки в 569,9 тысячи штук.

Несмотря на столь значительное общее падение, ситуация выглядит неоднозначной при детальном рассмотрении позиций отдельных производителей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Абсолютным лидером по объему продаж остается компания Haval, которой удалось реализовать 135,8 тысячи автомобилей, сократив свои показатели на 15%. Вслед за ним расположились Chery с 94,4 тысячами проданных машин и Geely с результатом в 76,6 тысячи единиц, однако эти бренды столкнулись с более серьезным спадом в 29% и 41% соответственно.

Замыкают пятерку лидеров Changan и Jetour, чьи продажи составили 57 тысяч и 30,8 тысячи автомобилей.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди моделей впереди Haval Jolion, нашедший 53,2 тысячи новых владельцев, несмотря на падение спроса на 28%. За ним следуют Geely Monjaro (30,9 тыс., -26%) и проверенный временем Haval M6, который показал относительно небольшое снижение в 13% до 27,4 тыс. штук.

Устойчивым спросом у российских автолюбителей пользуются Changan UNI-S/CS55 Plus (26,4 тыс., -22%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (22,5 тыс., -59%). Таким образом, даже в условиях общего охлаждения рынка потребительский интерес смещается в сторону проверенных моделей и тех брендов, которые смогли лучше адаптироваться к новым экономическим вызовам.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 435
07.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0