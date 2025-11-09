#
Стало известно, что будет, если везти в машине разнополых минипигов

Лев Воропаев: перевозка минипигов в машине без санитарного разрешения запрещена

Для перевозки в автомобиле минипигов необходимы сопроводительные ветеринарные документы, а разнополые особи должны быть разделены перегородкой, отметил автоюрист Лев Воропаев.

Эксперт напомнил, что с сентября в РФ действуют новые ветеринарные правила перевозки свиней и кормов автомобильным транспортом. По этим правилам, легковые машины для перевозки свиней подходят, но водитель или перевозчик животного должен иметь на это санитарное разрешение. Более того, если в поездке участвуют свиньи разных полов, их необходимо разделить перегородкой.

Также следует помнить, что в едином пространстве нельзя провозить хрюшек и их корм.

Исключение составляют долгие поездки: при продолжительности свыше 6 часов животные, напротив, должны быть обеспечены контейнерами для еды и корма, а также подстилками.

При этом новые правила не устанавливают различий между коммерческими породами свиней и карликовыми домашними свиньями, коими являются минипиги. Так что учтите вышенаписанное, выбираясь с любимцем и/или любимицей на ланч или светский раут.

Источник:  Газета.ru
Иннокентий Кишкурно
Фото:Midjourney
09.11.2025 
Фото:Midjourney
