В России создали собственный спорткар для соревнований по дрифту

Fresh X Racing представила дрифтовый спорткар FXZ34 за 26,9 млн рублей

Российская компания Fresh X Racing объявила цену на свой спорткар FXZ34, который создан для участия в соревнованиях по дрифту.

Автомобиль базируется на купе Nissan Z и оснащен шестицилиндровым битурбированным двигателем BMW 38B30A, мощность которого составляет 895 л.с.

Двигатель работает в паре с секвентальной коробкой передач. Подвеска выполнена с койловерами BC Racing, редуктор Bulldog.

FXZ34
FXZ34

Процесс сборки автомобилей будет осуществляться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Интерьер FXZ34
Интерьер FXZ34

Стоимость FXZ34 установлена на уровне 330 тыс. долларов (26,9 млн рублей) с предоплатой в 50%. Автомобиль нацелен на то, чтобы стать «полностью готовым к гонкам комплектом, способным доминировать в любом чемпионате по дрифту в мире».

Для сравнения, оригинальный Nissan Z можно приобрести в России за 4,5 млн рублей; заднеприводный спорткар с 3,0-литровым двигателем выдает 400 л.с.

Лежнин Роман
Фото:Fresh X Racing
08.11.2025 
Фото:Fresh X Racing
0