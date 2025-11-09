Nissan продает свою штаб-квартиру в Японии для того, чтобы остаться на плаву

Nissan выставил на продажу штаб-квартиру в Йокогаме за 51,4 млрд рублей

Nissan объявил о продаже своей штаб-квартиры, расположенной в Йокогаме, к юго-западу от Токио, за 97 миллиардов иен, что эквивалентно примерно 51,4 млрд рублей.

Несмотря на сделку, компания планирует продолжать использование здания, арендовав его. Средства от продажи будут направлены на модернизацию внутренних процессов, развитие цифровых технологий и внедрение искусственного интеллекта.

Это объявление стало частью стратегии компании в условиях серьезных финансовых трудностей.

В первом полугодии текущего финансового года, завершившемся в сентябре, Nissan зафиксировал убыток в размере 221,9 миллиарда иен (около 1,4 миллиарда долларов), в то время как годом ранее компания заработала 19,2 миллиарда иен.

Продажи упали почти на 7%, составив 5,58 триллиона иен (около 36 миллиардов долларов), а объем реализованных автомобилей достиг 1,48 миллиона. К концу финансового года, который завершится в марте 2026 года, Nissan планирует продать около 3,25 миллиона машин.

Кроме этого, Nissan сообщил о завершении сборки своих автомобилей на мексиканском заводе, который является совместным предприятием с Mercedes-Benz.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках