В России появился надежный и практичный семейный минивэн корейского производства

Продажи семиместных Hyundai Custin стартовали в РФ с ценой от 3,65 млн рублей

Российским автолюбителям, планирующим купить импортную иномарку мощностью свыше 160 л.с., остаются считанные дни, чтобы осуществить покупку до 1 декабря. Например, можно рассмотреть семиместный минивэн Hyundai Custin, который можно найти на одном из онлайн-ресурсов по цене от 3 649 000 рублей.

Hyundai Custin

Интересно, что полноценной альтернативы Hyundai Custin на российском рынке практически не существует. В основном доступны премиальные и люксовые модели, такие как GAC M8, стартующая от 5 999 999 рублей, Forthing M7 за 5 500 000 рублей, и Voyah Dream, чьи цены на электрическую и гибридную версии начинаются от 10 290 000 рублей.

За 3 649 000 рублей в Екатеринбурге доступен новый Hyundai Custin казахстанского производства с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. и восьмиступенчатой АКП.

Интерьер Hyundai Custin

В стандартную комплектацию входят русифицированная мультимедийная система, парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой, цифровая панель приборов, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, подогрев зеркал и заднего стекла, климат-контроль и другие функции.

Интерьер Hyundai Custin

В Оренбурге аналогичный минивэн продается за 3 650 000 рублей, в Тюмени и Омске – за 3 700 000 рублей. В Москве цены начинаются от 3 990 000 рублей, а в Ставрополе – от 4 129 000 рублей. В некоторых городах доступны несколько автомобилей, и их стоимость может достигать почти 5 миллионов рублей.

Все предлагаемые модели имеют одинаковые технические характеристики: 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 170 л.с. и восьмиступенчатый автомат, с передним приводом вне зависимости от конфигурации.

