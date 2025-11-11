#
Стало известно, насколько просели продажи китайских автомобилей

«Автостат»: за 10 месяцев 2025-го в РФ продали 570 тысяч новых китайских авто

По данным агентства «Автостат», за первые десять месяцев 2025 года россияне приобрели почти 570 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что доля китайских производителей в общем объеме рынка сократилась до 53,7%, тогда как годом ранее она достигала 59,1%. Такой откат, на 5,4 процентных пункта, объясняется тем, что продажи автомобилей из КНР просели значительно сильнее, чем рынок в целом, который уменьшился лишь на 20%.

При этом ряд китайских брендов, такие как Geely и Chery, начинают сборку на местных мощностях в России и Белоруссии под собственными региональными марками, среди которых Belgee, Tenet и Xcite. Несмотря на общее охлаждение рынка, борьба за лидерство среди брендов из Поднебесной остается напряженной.

Бесспорным чемпионом по-прежнему является Haval, которому удалось реализовать с января по октябрь 135,8 тыс. автомобилей, что хоть и на 15% меньше, чем год назад, но выглядит солидно на фоне конкурентов.

На второй позиции закрепилась Chery с результатом в 94,4 тыс. единиц, столкнувшаяся с падением на 29%. Замыкают тройку лидеров Geely и Changan с показателями 76,6 тыс. и 57 тыс. штук соответственно, демонстрируя снижение на 41% и 39%.

Примечательной стала динамика бренда Jetour, который не только вошел в пятерку лучших, но и сумел нарастить продажи на 4%, реализовав 30,8 тыс. автомобилей.

Что касается самых популярных моделей, то здесь лидирует кроссовер Haval Jolion, который продали в количестве 53,2 тыс. экземпляров. В тройку лидеров модельного рейтинга также пробились Geely Monjaro и Haval M6, разошедшиеся тиражом в 30,9 тыс. и 27,4 тыс. штук соответственно.

Таким образом, даже в условиях общего спада спрос на отдельные проверенные модели остается стабильным.

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
11.11.2025 
