Рынок б/у машин: цены на иномарки несутся вниз

Авто.ру Оценка: в октябре средние цены на иномарки с пробегом упали на 3,5%.

Осень 2025 года серьезно встряхнула рынок подержанных автомобилей.

Согласно данным Авто.ру Оценки, в октябре средние цены на подержанные иномарки ускорили свое падение, потеряв более 3,5%.

Теперь машину не старше 15 лет можно найти в среднем за 2 миллиона рублей. Ярче всего тенденция проявилась в отдельных моделях: такие разноплановые автомобили, как Datsun mi-DO (521 тыс. рублей), Lifan Solano (303 тыс. рублей), Lada 2110 (264 тыс. рублей), Skoda Superb (1,1 млн рублей) и Lada 4x4 (500 тыс. рублей), возглавили антирейтинг падения, подешевев в среднем на 3%.

При этом автомобили с пробегом китайских брендов подешевели почти на 4%, опустившись до отметки в два миллиона, а европейские, японские и корейские модели после снижения на 3% достигли уровня 2,19 млн рублей.

На этом фоне российские б/у марки демонстрируют завидную стабильность, сохраняя цену около 700 тысяч рублей.

Интерес покупателей к вторичке активно растет, что подтверждает всплеск просмотров объявлений на 17%.

Это говорит о том, что ожидания продавцов и покупателей начали сближаться, а рынок движется к долгожданному равновесию.

Лидерами по снижению цен стали Вологодская, Ярославская и Калининградская области. Несмотря на снижение на 3%, столичный регион по-прежнему удерживает звание самого дорогого, где средний автомобиль с пробегом оценивается в 2,57 млн рублей.

