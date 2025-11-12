Рынок б/у машин: цены на иномарки несутся вниз
Осень 2025 года серьезно встряхнула рынок подержанных автомобилей.
Согласно данным Авто.ру Оценки, в октябре средние цены на подержанные иномарки ускорили свое падение, потеряв более 3,5%.
Теперь машину не старше 15 лет можно найти в среднем за 2 миллиона рублей. Ярче всего тенденция проявилась в отдельных моделях: такие разноплановые автомобили, как Datsun mi-DO (521 тыс. рублей), Lifan Solano (303 тыс. рублей), Lada 2110 (264 тыс. рублей), Skoda Superb (1,1 млн рублей) и Lada 4x4 (500 тыс. рублей), возглавили антирейтинг падения, подешевев в среднем на 3%.
При этом автомобили с пробегом китайских брендов подешевели почти на 4%, опустившись до отметки в два миллиона, а европейские, японские и корейские модели после снижения на 3% достигли уровня 2,19 млн рублей.
На этом фоне российские б/у марки демонстрируют завидную стабильность, сохраняя цену около 700 тысяч рублей.
Интерес покупателей к вторичке активно растет, что подтверждает всплеск просмотров объявлений на 17%.
Это говорит о том, что ожидания продавцов и покупателей начали сближаться, а рынок движется к долгожданному равновесию.
Лидерами по снижению цен стали Вологодская, Ярославская и Калининградская области. Несмотря на снижение на 3%, столичный регион по-прежнему удерживает звание самого дорогого, где средний автомобиль с пробегом оценивается в 2,57 млн рублей.
