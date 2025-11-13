Культовый Mitsubishi Lancer может вернуться на рынок
Есть надежда на возвращение культового спорткара Mitsubishi Lancer Evolution, хотя и в обновлённой «электрифицированной» версии.
В интервью австралийскому изданию Drive инженер компании Каору Савасэ отметил, что создание нового Evo по-прежнему остаётся его личной мечтой, и в Mitsubishi располагают всеми необходимыми технологиями для её реализации.
По словам Савасэ, если Lancer Evolution вновь привлечёт внимание, он будет гибридным, основываясь на фирменной системе полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC), которая ранее помогла сделать предыдущие модели Evo легендами в ралли. Инженер добавил, что электрификация не является препятствием для динамики, а может даже улучшить точность управления.
Mitsubishi уже обладает подходящими гибридными платформами, такими как Outlander PHEV с двумя электромоторами и бензиновым двигателем мощностью 302 л.с. Концепт Elevance, представленный на Japan Mobility Show, идёт ещё дальше – предполагает наличие четырёх электромоторов и двигателя, работающего на углеродно-нейтральном топливе. Этот силовой агрегат мог бы стать основой для нового Lancer Evolution.
Однако существует серьёзная проблема с экономической целесообразностью: седан Lancer давно перестали производить, а запуск новой платформы без поддержки партнёров по альянсу Renault-Nissan может оказаться слишком затратным.
Также интересна судьба Ralliart, возрождённого спортивного подразделения Mitsubishi. На данный момент оно ограничивается декоративными пакетами и визуальными улучшениями, однако Савасэ заявил, что «бренд рассматривается шире, и планы на будущее уже разрабатываются». Есть вероятность, что эти планы включают и новый Lancer Evolution.
