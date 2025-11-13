Дальний Восток переживает бум иномарок — шокирующие цифры

В ноябре Приморский край принял в 4 раза больше иномарок, чем годом ранее

Продолжается всплеск ввоза иномарок на Дальнем Востоке, сообщает источник со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

По этим данным, только с 1 по 11 ноября 2025 года уссурийские таможенники оформили 3860 легковых автомобилей для физических лиц. Этот показатель втрое превосходит цифры, показанные в аналогичном периоде прошлого года. Более того, он на 14% перекрывает весь объем, ввезенный за ноябрь 2024-го. А в сумме с начала ноября текущего года автомобильные пропускные пункты Приморского края приняли 951 груженый автовоз.

Погрузка во Владивостокском морском торговом порту на берегу бухты Золотой Рог

На этих автовозах в Россию прибыло 5230 иномарок, уточняет источник. Это почти в 4 раза больше, чем в ноябре 2024 года.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube